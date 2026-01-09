Villaricca, la minoranza attacca il PD: “Chiarisca se è ancora all’opposizione o governa con Fratelli d’Italia”

Tensione politica a Villaricca, dove i gruppi consiliari di minoranza hanno diffuso una lettera aperta indirizzata al Partito Democratico cittadino, chiedendo chiarimenti urgenti sul suo ruolo all’interno del Consiglio comunale. Al centro delle accuse, una serie di comportamenti definiti “gravi e incoerenti”, che avrebbero di fatto favorito la sopravvivenza dell’attuale amministrazione, composta anche da esponenti di Fratelli d’Italia .

Le dimissioni mancate e la mozione di sfiducia

Secondo quanto denunciato nella lettera, nei giorni scorsi una consigliera comunale del PD avrebbe inizialmente dato la propria disponibilità a sottoscrivere le dimissioni contestuali di 13 consiglieri, passaggio che avrebbe determinato la fine anticipata dell’amministrazione. Tuttavia, la stessa consigliera avrebbe poi abbandonato lo studio notarile senza firmare, senza fornire spiegazioni.

A questo episodio si sarebbe aggiunta un’ulteriore assenza ritenuta “inspiegabile”: i consiglieri del Partito Democratico non si sono presentati in aula durante la discussione della mozione di sfiducia al sindaco, nonostante la mozione fosse stata sottoscritta anche da loro. L’assenza ha costretto l’intera minoranza a ritirare l’atto, provocando – secondo i firmatari – un evidente danno politico e istituzionale.

“Così il PD ha salvato la maggioranza”

Per la minoranza, l’effetto politico di queste scelte è chiaro: il comportamento del PD avrebbe consentito il proseguimento dell’amministrazione in carica e il varo di una nuova Giunta, con l’ingresso di una forza politica proveniente dalla minoranza. Un esito giudicato in contraddizione con il ruolo di opposizione più volte rivendicato pubblicamente dal Partito Democratico locale.

Altro punto critico evidenziato nella lettera è il silenzio del PD di Villaricca, che da settimane non avrebbe risposto alle richieste di chiarimento avanzate dalle altre forze di opposizione. Un atteggiamento che, secondo i consiglieri firmatari, indebolisce l’azione di controllo politico e mina la credibilità dell’opposizione consiliare. Da qui la richiesta formale e pubblica: il Partito Democratico di Villaricca è chiamato a chiarire se intenda restare all’opposizione oppure se, di fatto, abbia scelto di sostenere la maggioranza consiliare che include Fratelli d’Italia. “La chiarezza politica – concludono i firmatari – è un dovere nei confronti dei cittadini, degli elettori e degli alleati.

Comunicato stampa – I Consiglieri Comunali di minoranza