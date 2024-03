La decisione di istituire un senso unico sperimentale da Corso Italia verso via della Libertà per risolvere il congestionamento del traffico su via Primavera, tra Villaricca e Qualiano, ha scatenato numerose polemiche in città. L’esperimento, come stabilito dalla delibera numero 40, durerà 90 giorni.

Villaricca, istituito senso unico in via Primavera: polemica in città. “È caos traffico”

Molti cittadini hanno espresso il loro dissenso, soprattutto sui social, sottolineando la necessità di individuare strade alternative a via Primavera, considerando il notevole flusso veicolare che caratterizza l’arteria stradale.

Tra coloro che si oppongono alla decisione del Comune di Villaricca c’è Tommaso Di Nardo, candidato Per alle recenti elezioni amministrative, il quale ha criticato aspramente l’esperimento in un post sui social media.

Di Nardo ha evidenziato come l’introduzione del senso unico abbia rapidamente causato il blocco della circolazione veicolare: “Il traffico ha paralizzato anche la vicina Qualiano. Eppure, sappiamo tutti che per risolvere il problema di Via Primavera occorre un piano viabilità fatto bene, con almeno una parallela che consenta di smaltire il traffico“.

“Dispiace molto per i cittadini di Via Primavera che meritano di essere trattati diversamente – ha aggiunto Di Nardo -. Il problema esiste, è serio e richiede soluzioni adeguate, non esperimenti improvvisati”.