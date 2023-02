Traffico in tilt tra Villaricca e Giugliano per un incidente avvenuto intorno alle 12 nei pressi del distributore di carburante “Asso” in via Fermi, a una manciata di metri dalla clinica Maione. A scontrarsi uno scooter e un’automobile.

Villaricca, incidente lungo via Fermi: traffico in tilt fino alla circumvallazione

In circostanze ancora da chiarire una Volkswagen grigia ha impattato contro un mezzo a due ruote condotto da un giovane. Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava svoltando nel distributore quando avrebbe urtato frontalmente il centauro che proveniva dalla direzione opposta. Il ragazzo alla guida dello scooter è caduto. Tuttavia né lui, né il conducente della macchina avrebbero riportato gravi ferite. Si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni di salute.

Intanto l’incidente ha paralizzato completamente il traffico in entrata e in uscita dalla circumvallazione esterna. Una lunga coda di auto si è formata in entrambi i sensi di marcia, costringendo molti automobilisti a percorrere strade alternative. Sul posto è poi sopraggiunto un carroattrezzi che si sta occupando delle operazioni di rimozione. Via Fermi, snodo di collegamento tra Giugliano e Villaricca, è da anni teatro di incidenti, anche mortali, spesso provocati dall’alta velocità o dal mancato rispetto delle regole del codice della strada.