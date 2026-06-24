Giugliano, ancora rifiuti in fiamme vicino al campo rom: nube di fumo visibile a chilometri di distanza

Una densa colonna di fumo visibile a distanza ha fatto scattare l’allarme questa mattina, mercoledì 24 giugno, in via Carrafiello, a Giugliano, nei pressi del campo rom. Un incendio ha interessato un’area dove erano presenti rifiuti abbandonati, rendendo necessario l’intervento congiunto di Carabinieri, militari dell’Esercito e Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunte rapidamente le squadre di soccorso che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

Rogo domato dai Vigili del Fuoco

L’intervento delle squadre antincendio ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme ed evitare che il rogo potesse estendersi ad altre aree circostanti. Dopo le operazioni di spegnimento, la situazione è tornata sotto controllo. L’incendio avrebbe interessato materiale di scarto e rifiuti depositati illegalmente lungo la strada, una problematica che da anni interessa diverse aree del territorio giuglianese.

Indagini in corso

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del rogo doloso. Via Carrafiello e le zone limitrofe sono spesso al centro di segnalazioni legate allo smaltimento illecito dei rifiuti. Per questo motivo le autorità continuano a mantenere alta l’attenzione attraverso controlli e attività di monitoraggio del territorio. Le indagini proseguono per accertare le cause dell’incendio e individuare eventuali responsabili.