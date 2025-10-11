Villaricca, incendio in un appartamento: carabinieri salvano un’anziana disabile intrappolata tra le fiamme

Paura a Villaricca, in via Filippo Turati 32, dove un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio residenziale. Le fiamme e il fumo denso hanno rapidamente avvolto lo stabile, costringendo i residenti ad abbandonare le proprie abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano, allertati dal 112. Dopo aver fatto evacuare l’intero palazzo, i militari si sono accorti che all’appello mancava una donna di 80 anni, disabile e impossibilitata a muoversi.

Senza esitare, i carabinieri sono entrati nell’edificio, ormai invaso dal fumo, e hanno raggiunto l’appartamento in fiamme. L’anziana, intrappolata nella camera da letto, è stata trovata e portata in salvo in braccio dai militari, pochi istanti prima che la situazione peggiorasse ulteriormente.

Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna. Fortunatamente, l’anziana è in buone condizioni e non ha riportato gravi conseguenze.