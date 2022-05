Paura a Villaricca. Per cause ancora in fase di accertamento, un’abitazione all’interno del parco San Marco è stata distrutta dalla fiamme. Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 12.

Villaricca, casa in fiamme

L’allarme è stato lanciato dai residenti del parco situato in corso Europa a pochi passi dal negozio di elettronica, Mallardo Expert. Le fiamme si sono sprigionate nell’appartamento situato all’ultimo piano della palazzina che affaccia proprio sul viale principale.

Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri della vicinissima stazione di Villaricca, 5 autobotti dei pompieri, un’automedica e un’ambulanza. Fortunatamente chi viveva in quell’abitazione al momento dell’incendio non era in casa dunque non si sono registrati feriti.

Nessun ferito

I pompieri giunti sul posto hanno immediatamente domato le fiamme e sgomberato l’intera palazzina. Tutti gli inquilini, infatti, hanno dovuto lasciare le proprie case per qualche ora mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area. Intanto proseguono le operazioni per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto questa mattina.