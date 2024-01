Un incendio ha divorato questa notte gli interni dello chalet “Di Caprio” di Villaricca, noto per essere uno dei luoghi di ritrovo dei giovani ai giardinetti di via Giambattista Vico.

Villaricca, incendio allo chalet “Di Caprio” ai “giardinetti”: semidistrutto il locale

L’origine del rogo è ancora da accertare. Le fiamme però sarebbero partite da un cortocircuito per poi estendersi al mobilio del locale. Soltanto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse anche ai gazebo presenti all’esterno.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villaricca, che hanno effettuato i rilievi del caso. Per ora è esclusa la pista dolosa. Lo Chalet era chiuso al momento dell’incendio in attesa di aprire nel weekend. Un brutto colpo per i proprietari e per i frequentatori della zona. Anche se la struttura esterna in legno è quasi integra, infatti, il locale interno è completamente annerito per effetto della combustione.