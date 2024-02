Finisce ai domiciliari Gianluca Earles, 34enne di Villaricca, arrestato in flagranza di reato in possesso di cocaina e marijuana, già in bustine e pronte per essere smerciate.

Villaricca, in giro con borsa piena di cocaina e marijuana: ai domiciliari 34enne

Rinchiuso nel carcere di Poggioreale, Earles fu sottoposto ad udienza di convalida dell’arresto. Al giovane è stata anche contestata anche la recidiva reiterata, in quanto presenta anche precedenti per furto con strappo, furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di credito.

A seguito di richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il giudice del Tribunale aversano Dottoressa Pia Sordetti gli ha concesso gli arresti domiciliari, in attesa del processo di primo grado.

Il giovane fu bloccato su uno scooter Piaggio liberty dai Carabinieri di Villaricca, all’interno di una borsa a tracolla nascondeva lo stupefacente. Per questo motivo fu estesa la perquisizione anche alla sua abitazione, dove fu trovata altra droga.