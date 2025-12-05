Villaricca illumina le festività: apre il Villaggio di Babbo Natale, l’evento simbolo organizzato dall’associazione “Idee e Concretezza”

VILLARICCA – La tensostruttura comunale si accende e cambia volto: luci, scenografie e atmosfere natalizie trasformano lo spazio in un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale, un evento che si candida a diventare uno dei più attesi delle festività nel territorio dell’area nord di Napoli.

A promuovere e organizzare l’iniziativa è l’Associazione Idee e Concretezza, da qualche anno impegnata nella valorizzazione del territorio e nel sostegno ai più piccoli, con il supporto di Casper Animation, del progetto “I Supereroi in Corsia – ATS” e con il patrocinio morale del Comune di Villaricca.

Un Villaggio che fa vivere la magia del Natale

All’interno della tensostruttura, bambini e famiglie potranno vivere un percorso emozionale curato nei minimi dettagli:

* incontro diretto con Babbo Natale e il suo Folletto;

* manipolazione creativa di palloncini;

* mini spettacolo di bolle giganti;

* musiche natalizie per immergere il pubblico nell’atmosfera della festa;

* postazione fotografica professionale;

* raccolta e consegna delle letterine direttamente nelle mani di Babbo Natale;

* omaggio finale di un Babbo Natale di cioccolato per ogni bambino.

Spazio centrale ai Laboratori del Folletto, momenti educativi e giocosi dedicati ai più piccoli, in programma:

* Domenica 7, ore 10:00–13:00 e 16:00–20:00

* Lunedì 8, ore 10:00–13:00 e 16:00–20:00

Una rete territoriale che fa la differenza. L’evento è sostenuto dallo sponsor ufficiale Conad Mola di Umberto Mola, partner fondamentale nella realizzazione del Villaggio, insieme a numerose attività locali:

Auto F.lli Pennacchio, O’ Panificio Re’ Sfizi, Medellin Cafè, Il Girasole di G. Tambaro, Crazy Ball, Pasticceria Galdiero, Pasticceria Esposito, Graffetta Villaricca, ZainetStore, Bar Marconi, Bar Napoli, CL Gas Auto, Studio di Fisioterapia Giuseppe Papale, Boemio Bike Planet, L’Arte che Cura.

Un ringraziamento speciale va alla Comunità Amalia Fusco, che ha curato l’allestimento della struttura insieme alle ragazze e ai ragazzi della Comunità, rendendo la tensostruttura un ambiente accogliente, caloroso e scenograficamente unico. Un grazie anche a Diego Morelli, Wedding Planner, per il prezioso supporto tecnico e organizzativo. Inoltre, un sentito ringraziamento va a L’Arte che Cura per l’impianto, un contributo importante che ha arricchito ulteriormente l’esperienza del Villaggio.

Il ruolo fondamentale di Don Giuseppe Tufo. L’Associazione Idee e Concretezza Attiva esprime un ringraziamento ufficiale e profondo a Don Giuseppe Tufo, la cui disponibilità e sensibilità hanno reso possibile l’utilizzo della struttura, confermando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra realtà civiche, sociali e religiose del territorio.

Un messaggio che arriva forte alla città. Il Villaggio di Babbo Natale non è soltanto un evento: è il simbolo di una comunità che cresce, collabora e sceglie di investire nel futuro dei propri bambini. Villaricca dimostra di saper creare occasioni di unione e partecipazione, attraverso un progetto che parla di identità, valori condivisi e un Natale da vivere insieme.

L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Idee e Concretezza invitano tutta la cittadinanza a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalla magia di un’esperienza natalizia di grande qualità.

COMUNICATO STAMPA