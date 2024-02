La raccolta dei giochi continua fino a dicembre in modo da dare maggior opportunità ai cittadini di Villaricca e paesi limitrofi di partecipare. I giocattoli saranno poi consegnati alla fondazione Santobono Pausilipon. A promuovere l’iniziativa, illustrata qualche giorno fa al sindaco Franco Gaudieri, sono Salvatore Mautone della Protezione Civile e il giornalista Diego Marino.

Villaricca, giocattoli per la fondazione Santobono Pausilipon: i punti di raccolta

I giocattoli dovranno essere sigillati e con marchio CE da 0 a 16 anni. Segnaliamo alcuni giochi per adolescenti fascia (12-16) che ci richiedono dall’Ospedale: gioco di società LABIRINTO, giochi per la playstation 4, trousse trucchi (certificati), cuffie per il telefono. Oltre che giochi (sempre chiusi e certificati a marchio CE) per tutte le pazienti e i pazienti dai 0 ai 12 anni.

Per le persone anziane o disabili, Salvatore Mautone comprerà per loro i giocatoli mostrando la prova d’acquisto.

Di seguito i punti di consegna:

* Toys Company Corso Europa, 322, Villaricca Parrocchia Di San Francesco d’Assisi (segreteria)

* Via S.Francesco D’Assisi 18 Villaricca

* Protezione Civile di Villaricca Corso Vittorio Emanuele 36

* Villaricca Graffetta Cartolibreria Via Napoli 104-106

* CAF UNSIC E PATRONATO ENASC Via Napoli 60 Villaricca

