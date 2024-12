Villaricca, Gaudieri verso rimpasto di giunta: ritorno di Granata e tre new entry

Nel consiglio comunale di oggi il sindaco Franco Gaudieri non annuncerà ancora la nuova giunta. Dopo le dimissioni di Francesco Mastrantuono e Paolo Di Marino e la sfiducia saltata, il primo cittadino ha lavorato in questi giorni a un rimpasto. I nomi sul tavolo ci sono. Ma dato che ci saranno degli ingressi di consiglieri in giunta e i numeri in aula sono risicati, bisogna prima fissare le surroghe e poi procedere alle nomine.

Al momento, secondo indiscrezioni, l’esecutivo sarà composto da 7 assessori. Sarebbe confermato il ritorno di Gianni Granata, ex vicesindaco dimissionario lo scorso ottobre. Granata lasciò in polemica parlando di “impossibilità di governare”. Quello che sembrava un addio è molto probabilmente solo un arrivederci. New entry dovrebbe essere la prima dei non eletti della lista Gaudieri sindaco Angela Galluccio. Spazio anche per la civica Trasparenza per Villaricca con Tobia Tirozzi che fino ad oggi non aveva rappresentanza nell’esecutivo cittadino.

Riconfermata Gabriela Napoli figura tecnica al bilancio e Pasquale Ciccarelli per Villaricca sul serio che avrà anche un altro assessore, presumibilmente una donna che potrebbe essere la prima die non eletti Diana Notarangelo. Monica Di Marino per Fratelli per Villaricca dovrebbe essere sostituita da uno dei due consiglieri, Giovanni Napolano o Massimo Di Santis.