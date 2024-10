Sì sono dimessi il vicesindaco Giovanni Granata e l’assessore Simona Ferrante a Villaricca. I due esponenti della giunta di Francesco Gaudieri hanno rassegnato le loro dimissioni che appaiono irrevocabili. La notizia circolava già da qualche giorno. Il primo cittadino pare avesse chiesto ai due 48 ore di tempo prima di ufficializzare e oggi è arrivata l’ufficialità.

Villaricca, scossone nella giunta Gaudieri: si dimettono vicesindaco e assessore

“Ci sono divergenze sulle modalità di amministrare ma non con il sindaco, che è la persona attualmente più titolata e idonea a guidare il comune – spiega alla nostra redazione Granata -. Tuttavia anche il primo cittadino ha una serie di difficoltà che deve sviscerare. Le motivazioni della mia scelta le ho date a chi di dovere spero siano da stimolo per aggiustare le cose. Gli enti locali sono ormai difficili da amministrare. In 28 anni a fasi alterne di amministrazione una situazione disastrata come questa del comune di Villaricca non l’ho mai vista, come affrontarla? C’è bisogno di coesione, essere accompagnati anche dai cittadini e farlo capire ai signori della minoranza per far trovare una situazione migliore anche quando loro amministreranno”.

Granata dice che si tira fuori dalle prossime nomine degli assessori che il sindaco sarà chiamato a fare: “Mi chiamo fuori anche da altre situazioni, continuo a fare politica. Sarebbe stucchevole che mi metta a decidere. Ci sono consigliere comunali e persone che godono della mia stima sia della lista “ripartiamo” che di “insieme”. Il sindaco troverà la migliore soluzione per uscire dall’impasse. C’è da dire che quando il problema lo crea l’amministratore locale succede il finimondo, quando viene creato a monte dallo Stato, invece, nessuno dice che c’è un problema. Non è una questione di mollare perché non ce la si può fare, è una questione di metodo. È quasi impossibile amministrare”.