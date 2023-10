Francesco Gaudieri è ufficialmente sindaco di Villaricca. In una sala consiliare gremita come non mai, si è svolta questa mattina la cerimonia di proclamazione del nuovo primo cittadino e della squadra di governo, alla presenza di autorità civili, rappresentati di diverse fasce della società e tanti cittadini.

Villaricca, Gaudieri proclamato sindaco: “Restituiamo la città agli splendori di un tempo”

Durante l’evento inaugurale la presidente della Commissione elettorale Centrale ha dato lettura del verbale di verifica del conteggio dei voti, confermando la rielezione a sindaco della città di Villaricca di Francesco Gaudieri con 8557 voti.

Il magistrato ha preso parola, promettendo di dedicare ogni risorsa e sforzo per servire al meglio la sua comunità.

“Oggi Villaricca ritorna alla normalità, ritorna all’amministrazione. A Villaricca ritornano le istituzioni politiche“, ha detto il primo cittadino, ricordando che la città è stata commissariata per due anni. Poi ha ringraziato i suoi sostenitori e tutti coloro che hanno gli hanno dato fiducia in questa tornata elettorale.

“Ringrazio voi che ci avete votati, ringrazio tutti i dipendenti comunali, o almeno quei pochi che sono rimasti e che hanno lavorato il doppio di quello che potevate fare. Ma ora c’è qui la nuova squadra di consiglieri: a me e a loro l’arduo compito di riportare Villaricca agli splendori di un tempo”, ha concluso Gaudieri.