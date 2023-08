Furto questa notte a Villaricca. Ignoti avrebbero fatto irruzione all’interno della nota pizzeria “Pacos”, in corso Europa, per portare via l’incasso della serata.

Villaricca, furto nella notte al Pacos: ladri in fuga con il bottino

Secondo una prima ricostruzione, i balordi sarebbero entrati all’interno del locale passando per la tensostruttura che separa l’interno con l’esterno della pizzeria. Una volta entrati dentro hanno forzato il registratore di cassa e portato via un bottino molto esiguo: circa 300 euro. Subito dopo il colpo sono fuggiti via facendo perdere ogni traccia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della vicinissima stazione locale che hanno avviato le indagini. Al vaglio dei militari dell’arma anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona per identificare i balordi.