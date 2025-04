Villaricca, fiaccolata per il piccolo Vincenzo morto a 4 anni: “Vogliamo giustizia, chi ha sbagliato deve pagare”

Una lunga fiaccolata silenziosa ha attraversato le strade di Villaricca per ricordare il piccolo Vincenzo Cuozzo, il bambino scomparso nel 2019 a soli 4 anni a causa di un linfoma non Hodgkin. L’iniziativa, organizzata dalla famiglia Cuozzo, ha visto la partecipazione commossa di decine di cittadini, amici e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Villaricca.

La fiaccolata è partita dall’istituto paritario Baby World, dove Vincenzo aveva iniziato il suo percorso scolastico, e si è conclusa presso la parrocchia Santissima Madonna dell’Arco. Qui si è tenuto un momento di preghiera e riflessione in ricordo del piccolo, accompagnato dalle parole toccanti della madre, Lina Pierro: “La luce brilla anche se non c’è più la stella. Ed è questo quello che voglio fare quest’anno: far brillare ancora la luce di Vincenzo, anche se fisicamente non c’è più.”

A margine della commemorazione, la mamma ha voluto lanciare un messaggio accorato: “Chiedo alle mamme di non arrendersi mai di fronte ai primi no, ai dubbi, all’incertezza. Ascoltate sempre il vostro cuore e l’istinto. Se io avessi ascoltato di più quello che sentivo dentro, forse oggi sarebbe diverso. Non voglio che altre famiglie vivano quello che abbiamo vissuto noi. Lottate per i vostri figli, sempre.” Le sue parole, semplici e dirette, hanno toccato profondamente tutti i presenti, trasformando il dolore in un invito alla consapevolezza e all’azione.

Il caso di Vincenzo continua a scuotere le coscienze. In primo grado, i medici coinvolti nella vicenda sono stati assolti, ma la famiglia ha deciso di proseguire nella battaglia per ottenere verità e giustizia. La Procura ha presentato appello per due professionisti, e una nuova udienza è fissata per il prossimo 28 maggio.

Non è la prima volta che i genitori di Vincenzo scelgono di trasformare il dolore in gesti concreti. Lo scorso agosto, in occasione del giorno in cui il bambino avrebbe compiuto nove anni, hanno organizzato una donazione di sangue all’ospedale Pausilipon di Napoli, invitando amici e conoscenti a partecipare per salvare altre vite.

La fiaccolata di Villaricca non è stata solo un momento di memoria, ma anche un simbolo di speranza e di impegno civile. Un messaggio chiaro: la luce di Vincenzo continua a brillare, attraverso l’amore della sua famiglia, la voce coraggiosa della sua mamma e il sostegno di un’intera comunità.