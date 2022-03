Una festa in un noto ristorante della circumvallazione esterna è finito nel caos questa notte a Villaricca. Quello che doveva essere un evento organizzato per celebrare la giornata internazionale della Donna si è trasformato in una rissa tra clienti.

Villaricca, rissa in noto ristorante: rovinata la festa della donna. Video

A documentare la scena di degrado e violenza è un filmato girato da una cliente e pubblicato su Tik Tk. Nella sequenza video si sentono urla e schiamazzi, si vede lancio di bottiglie, spintoni e fuggi-fuggi generale. In un frame si nota anche una persona colta da un malore, esanime a terra. Ancora poco chiaro il motivo della zuffa. L’autrice del video, ferma in un angolo, invita a chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Villaricca sarebbero intervenuti sul posto per sedare gli animi.

I primi a intervenire sarebbero stati, poco prima, gli uomini della sicurezza privata ingaggiati dalla nota struttura villaricchese. Intanto il filmato ha fatto il giro del web, scatenando un’ondata di indignazione tra i tantissimi cittadini dell’area nord che conoscono il ristorante, sconcertati dal fatto che una serata di svago si sia trasformata in un momento di violenza amplificato da video e filmati Tik Tok.