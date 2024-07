E’ uno dei prodotti tipici dell’area giuglianese. Uno di quelli che ha caratterizzato la storia di numerose famiglie dell’area Nord, sia per la sua coltivazione sia perchè è uno di quei sapori del passato che si sta provando a far rivivere. Parliamo del fagiolo tondino di Villaricca che nelle scorse settimane il consigliere comunale Nicola Tambaro della civica Villaricca Rinasce ha piantato in piazza Maione per mostrare a tutti il processo che c’è dietro la coltivazione del prodotto tipico di Panicocoli e far sì che questa tradizione venga tramandata.

Villaricca. Fagiolo tondino piantato in piazza, Tambaro: “Tramandare tradizioni a nuove generazioni”

La tradizione vuole che le piante vengano fatte arrampicare su sostegni costruiti con canne. I suoi baccelli vengano raccolti ancora acerbi e vengano lasciati maturare al sole fino a seccarsi, per poi essere battuti per separare i legumi. L’obiettivo sarebbe anche quello di organizzare una sagra del tondino proprio a Villaricca.