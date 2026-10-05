Ha visto i Carabinieri e, invece di fermarsi, avrebbe accelerato tentando di allontanarsi a bordo dello scooter lungo le strade di Cesa. La fuga, però, è durata poco: dopo aver percorso un tratto a velocità elevata, il giovane ha perso autonomamente il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Quando i militari lo hanno raggiunto, hanno chiesto l’intervento del 118. Poco dopo, la perquisizione avrebbe fatto emergere la presenza di droga, denaro contante e materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi.

Cesa, scappa alla vista dei carabinieri e fa incidente: 18enne con droga finisce in ospedale

Tutto è cominciato in via Atellana, dove il giovane, alla vista della pattuglia, si sarebbe dato alla fuga a bordo di un motociclo Honda SH 350. I militari dell’Arma si sono messi all’inseguimento, ma poco dopo il conducente avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo a terra.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti e, considerate le condizioni del giovane, hanno richiesto l’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa per gli accertamenti e le cure del caso. Gli approfondimenti sono proseguiti con la perquisizione personale e del veicolo. Nel corso dell’operazione sono stati trovati cinque involucri contenenti complessivamente 1,18 grammi di cocaina, oltre a un involucro con 1,31 grammi di marijuana.

Droga e contanti

Nella disponibilità del 18enne sarebbero stati inoltre rinvenuti 735 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Droga, strumenti e materiale sono stati sottoposti a sequestro e saranno messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il denaro contante sarà depositato su un libretto di deposito giudiziario.

Il giovane è stato quindi dichiarato in arresto e, dopo essere stato trattenuto in ospedale per gli accertamenti sanitari, è stato destinato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa.