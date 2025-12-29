Villaricca, doppia operazione dei carabinieri: arrestati pusher e un latitante che si nascondeva in fabbrica

Doppia operazione dei carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal maresciallo Pietro Amati. Nei pressi di un bar della circumvallazione esterna, i militari dell’Arma hanno arrestato un 34enne di Marano, trovato in possesso di numerose dosi di marijuana già pronte in dosi per la vendita. Sequestrate, nel corso dell’intervento dei militari dell’Arma, anche banconote piccolo taglio, bilancino e materiale da confezionamento.

Catturato anche un latitante: è un 60enne del rione Traiano di Napoli (Soccavo) raggiunto 7 mesi fa da un ordine di carcerazione a seguito di una condanna per estorsione, rapina e lesioni. Il pregiudicato era nascosto in fabbrica di lavorazione metalli a Villaricca, dove è stato scovato dopo vari servizi di osservazione e pedinamenti.