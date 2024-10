“Alla luce di quanto accaduto, assistiamo all’ennesimo fallimento dell’amministrazione Gaudieri”. A dirlo è la minoranza in un comunicato in merito alle dimissioni dell’assessore Ferrante del vicesindaco del Comune di Villaricca Granata.

Villaricca, dimissioni assessore Ferrante e vicesindaco Granata. L’opposizione: “Siamo davanti al fallimento”

“Dopo le dimissioni dell’assessore Flores negli scorsi mesi, seguono oggi anche quelle dell’assessore Ferrante e del Vice Sindaco Granata. È solo l’ultimo atto della debacle dell’amministrazione Gaudieri che da subito ha mostrato i moltissimi problemi politici dovuti da una maggioranza non omogenea”, si legge nella nota.

“Siamo al capolinea, le dimissioni dei due assessori, entrambi appartenenti alla lista del Sindaco e uno dei quali il Vice Sindaco, apre ad una crisi politica dell’attuale amministrazione che non è riuscita a risolvere nessun tipo di problema per i cittadini di Villaricca”, aggiungono in consiglieri di opposizione.

“Tutta la minoranza ha richiesto un Consiglio Comunale d’urgenza in quanto abbiamo la necessità di capire le vere motivazioni che hanno comportato tale scelta e soprattutto sapere il Sindaco come e se intende proseguire. I gruppi di Minoranza auspicano una presa di coscienza da parte del primo cittadino che possa tradursi nel ridare la parola ai cittadini ormai esasperati da tutte le beghe politiche a cui stanno assistendo in meno di un anno”, concludono.