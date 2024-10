Villaricca, consiglio comunale sospeso per consentire matrimonio: polemiche dall’opposizione

Scena surreale questa mattina a Villaricca. Il consiglio comunale è stato infatti sospeso su richiesta del sindaco Francesco Gaudieri per consentire la celebrazione di un matrimonio con rito civile. A quanto pare l’aula consiliare era stata prenotata da tempo da una coppia di promessi sposi e l’appuntamento in calendario non poteva essere rimandato.

Villaricca, consiglio comunale sospeso per consentire matrimonio

Un cortocircuito comunicativo tra gli uffici dell’amministrazione comunale che fatto incrociare i due eventi. Così, nel corso del consiglio, mentre si discuteva dei vari punti all’ordine del giorno, il primo cittadino ha dovuto mettere ai voti la richiesta di sospensione per consentire a marito e moglie, celebrante e invitati di entrare in aula e formalizzare il matrimonio. L’opposizione si è astenuta, mentre la maggioranza ha ovviamente votato a favore.

Dopo l’approvazione dell’istanza, i consiglieri che sostengono l’Esecutivo Gaudieri così come l’opposizione hanno lasciato i loro banchi in attesa della conclusione della cerimonia. Un piccolo incidente destinato probabilmente a far discutere e che ha già sollevato un coro unanime di proteste tra i banchi della minoranza al momento della votazione.