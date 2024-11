Villaricca, colpo grosso con un Gratta&Vinci: vinti 200mila euro

Colpo grosso a Villaricca. Un fortunato giocatore ha portato a casa 200mila euro con un tagliando del “Gratta&Vinci”, uno dei concorsi a premi più popolari in Italia.

Il biglietto è stato acquistato presso la nota tabaccheria e ricevitoria “Clara Café” a Villaricca, lungo via Consolare Campana, al confine con Marano. Ovviamente l’identità del vincitore è top secret. Si tratterebbe di un operaio che si reca spesso in quell’attività commerciale. Ma si conosce il numero che ha permesso all’acquirente di entrare in possesso della consistente somma di danaro. Si tratta del 73. A rivelarlo è il titolare dell’attività commerciale che si trova lungo uno degli assi viari più trafficati della provincia partenopea, arteria di collegamento tra l’area nord e l’area flegrea. 200mila euro aggiudicati con un tagliando da 3 euro che avranno fatto impazzire di gioia il fortunato giocatore.