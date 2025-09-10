Villaricca, cantieri stradali sospesi: voragini e pericoli tra via Siani e via Fermi

Lavori iniziati e lasciati a metà, in un grave stato di dissesto stradale. Si presentano così le strade di Villaricca nei pressi di scuole dell’infanzia e medie, proprio nel periodo del ritorno in classe. Rischi per pedoni, motociclisti e sono diversi gli automobilisti che lamentano danni ai veicoli. Le situazioni più difficili in via Enrico Fermi ed in via Giancarlo Siani. Anche le ambulanze sono costrette a rallentare mentre si dirigono verso il vicino ospedale San Giuliano.

Qui il cantiere è partito a fine giugno. Interventi di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico. Dovevano terminare ufficialmente entro il 19 luglio, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaudieri. Poi però sono stati interrotti a metà, lasciando tombini rialzati e scavi ancora aperti. Senza nessuna comunicazione ufficiale in merito, passata anche la prima settimana di settembre la strada si presenta ancora in uno stato di degrado e abbandono con diversi rischi per chi la percorre. Ora i cittadini sperano che l’avvio dell’anno scolastico possa vedere finalmente una ripartenza del cantiere col ripristino del manto stradale.

