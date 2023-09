E’ il candidato sindaco della coalizione Pd-Movimento 5 stelle. Nicola Campanile, ospite della trasmissione Campania Oggi, ha spiegato i motivi della sua candidatura e la scelta di ritornare in campo dopo 25 anni dalla prima esperienza di sindaco nel 1996. Il suo nome è stato in primis sostenuto dal Movimento 5 stelle, poi dal progetto Onda e infine dal Pd. Indiscrezioni parlavano di un iniziale sostegno dell’ex deputato Lello Topo a Gaudieri. Poi per direttive nazionali del Pd, i democrat si sono allineati ai 5 stelle.

Campanile critica la scelta della coalizione di Gaudieri di non presentare simboli di partito di centrodestra ma solo civiche.

Il candidato sindaco spiega poi qual è il motivo per cui in questa competizione elettorale i partiti abbiano dovuto ripresentare due ex sindaci.