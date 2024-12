Ancora disagi per gli studenti villaricchesi dopo il caso della Siani. Questa mattina un gruppo di mamme degli alunni dell’Italo Calvino di Villaricca sono recate in protesta all’esterno del comune. La delegazione dei genitori del plesso di via Bologna e della succursale di via Palermo chiede il ripristino della caldaia per il funzionamento dei termosifoni e lavori ai servizi igienici, diversi dei quali sarebbero chiusi per perdite d’acqua o guasti idrici.

Villaricca, caldaia rotta e bagni guasti alla Calvino: mamme incontrano assessore

Ad occuparsi della vicenda Teresa Montella, consigliera comunale di minoranza. “Dopo aver sollevato la problematica nel mese di ottobre, ci troviamo dopo circa due mesi ad ascoltare le solite parole come ‘stiamo provando a risolvere’ o ‘non abbiamo personale’. Ci dimentichiamo che ci sono bambini al freddo”.

Montella poi conclude ricordando la vicenda analoga di un altro istituto scolastico, anch’essa oggetto di protesta: “Pertanto la scuola Siani di corso Italia resta ancora chiusa, mentre quella di via Enrico Fermi aspetta ancora l’arrivo della caldaia ordinata. Tutto è ancora fermo”.

Le mamme della Calvino hanno incontrato questa mattina l’assessore Giovanni Granata. L’esponente della giunta Gaudieri avrebbe assicurato che in tempi brevi l’amministrazione dovrebbe ripristinare il funzionamento della caldaia, sebbene non sia stata comunicata una data precisa di consegna.