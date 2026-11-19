Bollette pazze per i canoni idrici a Villaricca. In questi giorni, numerosi cittadini hanno ricevuto le bollette relative al biennio 2024-2025 con importi sproporzionati che in alcuni casi hanno sfiorato i 15.000€.

Il Partito Democratico di Villaricca esprime profonda preoccupazione per la situazione in cui versa il Comune. In una nota della segretaria Teresa Montella evidenziano la problematica dei consumi presunti e del calcolo non effettuato sulla base dei dati reali, inoltre sottolineano come senza l’approvazione della variazione di bilancio, rischiano di non essere pagati gli stipendi dei dipendenti comunali.

Sul caso è intervenuta anche la dott.ssa Gabriella Napoli, assessora al bilancio, e chiarisce che si tratterebbe di avvisi ordinari emessi secondo le risultanze degli uffici, ma ammette la possibilità di disallineamenti contabili o versamenti già effettuati e non abbinati. L’assessora assicura che nessun cittadino pagherà somme non dovute , garantendo la disponibilità degli uffici a esaminare ogni posizione, rettificare gli errori e concedere ulteriori rateizzazioni tramite gli sportelli.