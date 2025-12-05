Villaricca, blitz dei carabinieri in un deposito di auto: dissequestrati i 50 veicoli

Sono stati dissequestrati 50 veicoli rinvenuti in un deposito oggetto dell’operazione dei Carabinieri avvenuta nei giorni scorsi a Villaricca. Il provvedimento, eseguito nei confronti di un 62enne di Marano, è arrivato dopo l’istanza presentata dall’avvocato Simona Patrone alla Procura di Napoli Nord. Resta invece sotto sequestro il terreno su cui sorge l’area utilizzata come punto vendita, di proprietà di un altro soggetto, diverso dal titolare delle auto.
Sul fronte giudiziario, si registra un netto ridimensionamento delle accuse inizialmente contestate all’indagato: sono infatti venute meno le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e truffa ai danni dello Stato contestate dai militari dell’Arma in sede di sequestro preventivo. Oggi l’uomo risulta indagato esclusivamente per presunte irregolarità amministrative di tipo edilizio.