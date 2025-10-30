Blitz antidroga dei carabinieri nella notte a Villaricca, dove i militari della stazione locale hanno fermato e arrestato un giovane spacciatore. In manette è finito Filippo Savanelli, 21 anni, originario di Marano e già noto alle forze dell’ordine.

Villaricca, blitz antidroga nella notte: arrestato 21enne con 69 dosi di cocaina e crack

Il ragazzo è stato sorpreso a bordo della propria auto durante un controllo di routine. L’atteggiamento nervoso del giovane ha insospettito i militari, che hanno deciso di perquisire il veicolo. All’interno sono state rinvenute 69 dosi di cocaina e crack, già confezionate e pronte per la vendita.

Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno sequestrato anche alcuni telefoni cellulari, al cui interno sono stati trovati messaggi e contatti ritenuti utili a ricostruire la rete di distribuzione della droga e i canali di approvvigionamento. Savanelli è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e condotto in caserma, dove resta in attesa di giudizio