Maxi blitz nell’Agro Aversano: scoperta base operativa per lo stoccaggio, un arresto

Un’importante operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella notte ha portato all’arresto di un uomo, alla denuncia di un’altra persona e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e crack.

L’intervento, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di Aversa, è il risultato di una lunga attività investigativa sviluppata nell’area atellana e nei comuni limitrofi. Gli investigatori, attraverso servizi di osservazione e appostamento, avevano individuato un sospetto e continuo via vai di persone nei pressi di un’abitazione riconducibile a un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

La svolta è arrivata nel corso del blitz, quando gli agenti hanno fermato un uomo appena uscito dall’immobile finito sotto osservazione. Durante il controllo è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di crack. Un elemento che ha rafforzato i sospetti degli investigatori e consentito di estendere immediatamente le attività di polizia giudiziaria all’interno dell’abitazione.

Scoperta una base per lo stoccaggio della droga

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire quella che, secondo gli inquirenti, era una vera e propria base operativa destinata allo stoccaggio e alla preparazione della droga per lo spaccio. All’interno dell’immobile gli agenti hanno rinvenuto circa quattro chilogrammi di hashish suddivisi in quaranta panetti, 470 grammi di cocaina, 120 grammi di crack, un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi e circa 2.500 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita.

Un arresto e una denuncia

Al termine delle operazioni, un uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le successive valutazioni. Un secondo soggetto è stato invece denunciato in stato di libertà. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nell’Agro Aversano e conferma il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga sul territorio casertano.