Villaricca, attività commerciale in fiamme: trovati anche quattro fori di proiettile

Notte di lavoro per i carabinieri a Villaricca, dove un incendio ha interessato una sala slot di prossima apertura situata in Corso Europa. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Villaricca e della sezione operativa di Marano.

Le fiamme hanno danneggiato una delle serrande dell’esercizio, mentre su un’altra sono stati rinvenuti quattro fori, ritenuti verosimilmente riconducibili a colpi d’arma da fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertarne la matrice. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella di un’azione dolosa.