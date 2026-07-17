Ha tentato di sottrarsi al controllo degli agenti, ma è stato raggiunto e bloccato sul pianerottolo della propria abitazione. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Napoli, fugge alla vista della Polizia: arrestato con hashish e 16 chili di sigarette di contrabbando

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri in via Antonio Lettieri, zona corso Garibaldi, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato il 38enne uscire da uno stabile con una scatola tra le mani e un atteggiamento ritenuto sospetto.

Accortosi della presenza della volante, l’uomo avrebbe abbandonato la scatola in strada per poi rientrare di corsa nel palazzo nel tentativo di sfuggire al controllo. I poliziotti lo hanno inseguito, raggiungendolo e fermandolo sul pianerottolo davanti al suo appartamento.

Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno sequestrato una seconda scatola contenente 29 stecche di tabacchi lavorati esteri prive del marchio del Monopolio di Stato, un panetto di hashish del peso di circa 99 grammi e 19 bustine della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 36 grammi.

Recuperata anche scatola abbandonda con altre stecche

Successivamente è stata recuperata anche la scatola abbandonata in strada, al cui interno erano custodite altre 51 stecche di sigarette di contrabbando, anch’esse prive del marchio del Monopolio di Stato. Complessivamente sono stati sequestrati circa 16 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il 38enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria con le accuse di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.