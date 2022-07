Dopo annunci, smentite e ritardi apre la rotonda della discordia di corso Italia a Villaricca. La rotatoria che avrebbe dovuto aprire lo scorso 4 luglio è finalmente accessibile agli automobilisti da oggi pomeriggio.

Villaricca, apre la rotonda di corso Italia

La scelta di costruire una rotonda in quel tratto della circumvallazione esterna deriva da ragioni di sicurezza stradale. Per troppo tempo quel tratto in cui si interseca il “doppio senso” con Corso Italia era stato teatro di incidenti e sinistri automobilistici. Dopo il via libera del Comune al progetto nel 2019, per molti mesi il cantiere è stato recintato da coni e New Jersey che favorivano la formazione di ingorghi e rallentamenti.

Anche i commercianti del posto, guidati dalla Confesercenti, hanno dato battaglia protestando due settimane fa contro i disagi provocati dai lavori. Da quanto la strada infatti è rimasta ostaggio del cantiere, molti negozi hanno subito un calo del fatturato. Oggi si chiude finalmente un capitolo controverso della viabilità dell’area nord. Da oggi un pezzo della circumvallazione esterna viene riconsegnata agli automobilisti, sebbene la commissione straordinaria del comune di Villaricca abbia annunciato possibili interventi correttivi all’opera.