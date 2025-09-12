I carabinieri della stazione di Villaricca hanno denunciato tre persone ritenute responsabili dell’aggressione avvenuta lo scorso 10 settembre durante la tradizionale cerimonia folkloristica della ballata del Giglio.

Villaricca. Aggressione a sfondo razziale durante la festa del giglio: presi un uomo e due donne

A farne le spese un ragazzo di 18 anni di origini malesi, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche riportando ferite giudicate guaribili in sette giorni. L’attività investigativa, condotta attraverso indagini sul territorio e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, ha permesso ai militari dell’Arma di ricostruire i momenti dell’aggressione e di identificare i presunti autori. Si tratta di un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, e di due 31enni incensurate, tutti residenti a Villaricca.

Secondo quanto emerso, i tre avrebbero agito con modalità tali da configurare l’aggravante del movente razziale. Per questo motivo dovranno rispondere, in concorso, dei reati di aggressione e lesioni personali.