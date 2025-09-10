Ieri sera, martedì’ 9 settembre, un giovane di 18 anni di origini malesi è stato aggredito da un gruppo di persone durante l’evento legato alla tradizionale festa dei gigli a Villaricca.

Villaricca, 18enne picchiato dal branco durante la festa dei gigli

Sul movente dell’aggressione sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione. Il ragazzo ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. I militari dell’arma hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.