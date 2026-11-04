Villaricca, 122 pini da abbattere: via libera da città metropolitana

Sulla vicenda dei 122 pini destinati all’abbattimento lungo la Circumvallazione esterna, nel tratto di Corso Europa a Villaricca, arrivano nuovi aggiornamenti. Dopo le polemiche e le contestazioni sollevate negli ultimi giorni, sono intervenuti il sindaco Francesco Gaudieri e il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, confermando la validità della perizia agronomica e la volontà dell’Amministrazione di procedere con la rimozione degli alberi interessati.

Le dichiarazioni ribadiscono la linea già intrapresa dal Comune, che intende attenersi alle risultanze della documentazione tecnica e agli approfondimenti condotti con le istituzioni sovracomunali. La decisione viene quindi ricondotta principalmente a ragioni di sicurezza e alle criticità riscontrate sulle alberature.

Ma nella vicenda potrebbe esserci anche un ulteriore elemento da considerare: il progetto della cosiddetta «Gronda» tranviaria, riconducibile alla pianificazione infrastrutturale di Città Metropolitana.

Secondo quanto emerge dalle informazioni sul progetto, il futuro asse tranviario interesserebbe proprio l’area dello spartitraffico della Circumvallazione esterna, dove attualmente si trovano i pini destinati all’abbattimento.

Un aspetto che apre un ulteriore interrogativo sul futuro di questo tratto stradale e sulla trasformazione urbanistica dell’area.