Napoli, il giornalista giuglianese Alfonso Pirozzi insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

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Prestigioso riconoscimento per il giornalista giuglianese Alfonso Pirozzi, insignito dell’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessa dal Presidente della Repubblica. La cerimonia si è svolta questa mattina, 4 novembre, nella suggestiva cornice di piazza del Plebiscito a Napoli, in occasione delle celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Napoli, il giornalista giuglianese Alfonso Pirozzi insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

 

Pirozzi, cronista dell’ANSA, figura tra i 21 cittadini dell’area metropolitana di Napoli destinatari dell’importante onorificenza, conferita a personalità che si sono particolarmente distinte nei campi delle lettere, delle arti, dell’economia, delle attività sociali e per lunghi e meritevoli servizi prestati nel corso delle rispettive carriere civili e militari.

Un riconoscimento di grande valore istituzionale che rappresenta un motivo di orgoglio anche per la città di Giugliano in Campania, alla quale il giornalista è legato per le proprie origini. Alla cerimonia hanno preso parte, tra le autorità istituzionali, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio e il prefetto Michele di Bari, presenti per rendere omaggio ai cittadini insigniti.

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