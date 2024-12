Villaggio Coppola, bullismo e razzismo: ragazzino accoltellato con 12 fendenti al cuore e al polmone

Quattro minorenni fermati dalla Polizia di Stato di Caserta per aver accoltellato un coetaneo con 12 fendenti al polmone e al cuore. È il blitz scattato questa mattina nell’ambito di un’altra indagine della Procura sull’ennesimo episodio di violenza giovanile, questa volta verificatosi nel Villaggio Coppola di Castel Volturno.

Villaggio Coppola, bullismo degenera in tentato omicidio: 12 coltellate a un ragazzino

Protagonisti della vicenda un gruppo di ragazzini che avrebbe preso di mira coetanei di origini extracomunitari. Ad avere la peggio, nel mese di ottobre scorso, un giovanissimo di nazionalità egiziana, raggiunto da ben 12 coltellate nel corso di una collutazione. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente presso l’ospedale di Castel Volturno.

Le indagini sono state eseguite dalla Polizia di Stato con l’analisi di immagini di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei Minorenni ha adottato in questi giorni ben quattro ordinanze Tre dei fermi sono stati eseguiti nei giorni scorsi. L’ultimo, disposto dalla procura, nelle scorse ore. Ci sarebbero altri soggetti coinvolti nell’aggressione in corso di identificazione.