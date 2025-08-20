Momenti di paura nella tarda serata di ieri in piazza Garibaldi, dove un 37enne tunisino è stato aggredito e rapinato da due connazionali. I carabinieri della Stazione di Villa Literno, in transito per un normale servizio di controllo del territorio, sono stati allertati intorno alle 22.30 dalle urla di aiuto della vittima, che presentava una vistosa ferita alla testa.

Villa Literno, rapina in piazza: 46enne arrestato dai carabinieri

Il 37enne, in evidente stato di agitazione, ha raccontato ai militari di essere stato avvicinato da due uomini con la scusa di chiedere una sigaretta. Pochi istanti dopo sarebbe stato colpito violentemente con una bottiglia e derubato della somma di 420 euro, l’intera paga di una settimana di lavoro nei campi.

I due aggressori si sono dati subito alla fuga a piedi. La vittima, trasportata al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è stata medicata e dimessa con due punti di sutura per una ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra e un trauma contusivo alla regione periorale.

La cattura

Grazie alla descrizione fornita dall’uomo, i carabinieri hanno rintracciato i malviventi poco distante dal luogo della rapina. Alla vista dei militari i due hanno tentato di scappare: uno è riuscito a dileguarsi approfittando del buio, mentre l’altro, un 46enne tunisino irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato raggiunto e bloccato.

Dopo la denuncia formale da parte della vittima, il 46enne è stato arrestato con l’accusa di rapina e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Proseguono le ricerche del complice ancora in fuga.