Villa Literno, raccolta straordinaria dei rifiuti agricoli. Vadalà: “Ora acceleriamo”

Rimozione dei rifiuti, riciclo corretto e tutela dell’ambiente. Seconda raccolta straordinaria delle plastiche agricole in provincia di Caserta. Questa mattina a Villa Literno sono stati rimossi teli e altri materiali in plastica provenienti dalle attività agricole, rifiuti che, se abbandonati, rappresentano una fonte di inquinamento. Alle operazioni ha assistito il Commissario unico per le bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà. Grazie all’impiego di camion dotati di benna a polipo, i materiali sono stati raccolti e avviati al corretto riciclo. L’iniziativa rientra nel percorso avviato dalla struttura commissariale insieme a PolieCo, il Consorzio nazionale per il riciclaggio dei beni in polietilene, e alle associazioni di categoria, tra cui Coldiretti, con l’obiettivo di promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti agricoli e contrastare l’abbandono illecito sul territorio.

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