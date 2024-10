Precipita da un’altezza di quattro metri durante lavori di installazione di un impianto di videosorveglianza. Grave un operaio 63enne di Casaluce, Vincenzo C.

Villa Literno, precipita da un’altezza di 4 metri: grave operaio di Casaluce

L’uomo si trovava all’interno di una cooperativa agricola di frutta e verdura nel pomeriggio di ieri, in via Santa Maria a Cubito, nel territorio di Villa Literno, quando avrebbe perso l’equilibrio da una scala di metallo su cui era appoggiato. Nell’impatto con il suolo ha riportato un trauma cranico e ha perso molto sangue.

Il 63enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta e si trova in prognosi riservata. Sul posto per le indagini sono arrivati i carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Brevetti e gli ispettori del lavoro per ricostruire la dinamica.