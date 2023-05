È ricoverato, in prognosi riservata, all’ospedale “Moscati” di Aversa un uomo di 35 anni, originario del Pakistan, dopo essere stato accoltellato da un conoscente a Villa Literno.

Villa Literno, lite finisce in tragedia: 35enne in pericolo di vita

Il ferimento sarebbe avvenuto, questa mattina, all’esterno dell’abitazione della vittima. I due avrebbero prima discusso animatamente per futili motivi, poi la situazione sarebbe improvvisamente degenerata. Il rivale – un cittadino marocchino – avrebbe tirato fuori il coltello e avrebbe colpito il 35enne con diversi fendenti: uno all’altezza del polmone (la ferita più grave), due alla schiena e un altro al braccio sinistro.

Trasportato da un’ambulanza del 118 al nosocomio normanno, l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario del pronto soccorso che subito ha provveduto a fermare la copiosa fuoriuscita di sangue. In mattinata la vittima è stata anche sottoposta a un delicato intervento. Il 35enne è tutt’ora in pericolo di vita. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici aversani. Sul caso indagano i Carabinieri che, dopo essere stati allertati dagli operatori, sono accorsi in ospedale per raccogliere testimonianze al fine di ricostruire l’accaduto e individuare l’autore dell’accoltellamento.