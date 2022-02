Spacciavano, indisturbati, davanti alle scuole e al Municipio di Villa Literno. Luoghi facilmente riconoscibili sia per gli acquirenti, spesso minorenni, sia per coloro che vendevano droga. Sono 48 le persone indagate – di cui 36 finiti agli arresti – dalla Procura di Napoli Nord sull’attività di spaccio in provincia di Caserta.

Droga venduta ai minori davanti alle scuole e al municipio: 36 arresti

Stamattina i Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, nel corso dell’operazione denominata “PIAZZE PULITE” hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 48 persone – 26 in carcere, 10 agli arresti domiciliari, 3 divieti di dimora, 6 obblighi quotidiani di presentazione alla polizia giudiziaria e 3 deferiti in stato di libertà – emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in alcune circostanze anche in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta tra il 2019 e il 2021 dai militari della Stazione di Villa Literno, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha consentito di raccogliere nei confronti degli indagati, alcuni dei quali anche percettori di reddito di cittadinanza, gravi indizi di colpevolezza circa diverse centinaia di episodi di spaccio al dettaglio nella provincia di Napoli, Caserta ed Arezzo.

Grazie alle attività di intercettazioni, di pedinamento e al monitoraggio di utenze telefoniche cellulari di alcuni soggetti, i Carabinieri sono riusciti a certificare l’esistenza dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti.

Secondo le indagini, la vendita di droga avveniva in luoghi riconosciuti sia dagli spacciatori che dagli acquirenti, denominati con i termini “in mezzo alla via” per indicare Piazza Marconi di Villa Literno, proprio di fronte la sede comunale. Oppure con il termine “zig-zag” si indicava una piccola traversa che collega via Roma con via Fiume, sempre nel territorio liternese.

