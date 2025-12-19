In manette 31enne accusato di aver picchiato brutalmente la sua fidanzata convivente. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Villa Literno sono intervenuti in quel centro, a seguito di una segnalazione per una violenta aggressione domestica in corso.

Villa Literno, donna con il volto tumefatto e con lesioni: arrestato il compagno 31enne

I militari dell’Arma, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, hanno raggiunto tempestivamente l’abitazione indicata unitamente a personale del “118”, dove hanno trovato una giovane donna in evidente stato di agitazione e con lesioni visibili al volto. La vittima è stata immediatamente soccorsa dai sanitari, che hanno riscontrato tumefazioni giudicate guaribili in sette giorni, salvo complicazioni.

Gli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di appurare che l’aggressione sarebbe stata perpetrata dal convivente, un uomo di 31 anni, residente nello stesso comune e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. L’uomo, ancora presente sul posto all’arrivo dei militari, è stato bloccato e tratto in arresto per maltrattamenti e lesioni personali. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata dell’accaduto.