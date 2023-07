Villa Literno, “Diamo un’opportunità per la pace”: sabato torneo di calcio allo stadio comunale

Appuntamento con lo sport a Villa Literno. Sabato, 22 luglio, dalle 9 alle 13, si terrà “Diamo un’opportunità alla pace”, presso il Campo sportivo di Villa Literno, dove 11 squadre si confronteranno in un torneo di calcio.

Alle ore 9 si sfideranno A.S.D Ingegneri Caserta e Scuola di Commissariato-Esercito Italiano; poi, alle 10, sarà il turno di “Ordine avvocati Napoli Nord” e “Squadra associazione del territorio”.

Seguiranno finali per i primi quattro posti in classifica. A partecipare all’iniziativa tante associazioni territoriali e parrocchie locali che hanno aderito al progetto di “ACLI Villa Literno”. L’evento sarà allietato da animazione per i più piccoli e si concluderà con un rinfresco.