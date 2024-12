Villa Literno, carabinieri notano auto finita fuori strada: morta 44enne in incidente

Tragedia a Villa Literno. Una donna di 44 anni, di nazionalità inglese, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in circostanze ancora da chiarire in periferia. Le generalità complete della vittima non sono ancora state rese note.

Il corpo senza vita della donna è stato scoperto solo dopo che i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone hanno recuperato un’autovettura parzialmente sommersa in un canale di scolo delle acque situato ai margini di via Giardino. Dopo aver messo in sicurezza il veicolo nelle campagne circostanti, i pompieri hanno individuato la presenza della vittima all’interno.

Ad accorgersi dell’auto nel canale sono stati i carabinieri, impegnati questa mattina, intorno alle ore 9, in un servizio di controllo del territorio. Durante il pattugliamento, i militari hanno notato il pianale di un’auto affiorare dall’acqua e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti con l’attrezzatura necessaria per riportare in superficie il veicolo. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.