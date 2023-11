Giugliano. Un open day per illustrare location e servizi. Avrà luogo domenica 5 novembre dalle 17,00 alle 22,00 l’evento presso Villa Lilia in via Strada Provinciale Santa Maria a Cubito a Giugliano.

La storica struttura, che da 11 anni ospita cerimonie e grandi eventi, apre le porte con la kermesse dal titolo Wedding Day.

L’iniziativa è creata in collaborazione con importanti partner della caratura di Gi.An.Gi. della event e wedding planner Pina D’Ausilio e il fotografo Ciro Del Vecchio, aziende top nel mondo della cerimonia.