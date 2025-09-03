Una villa a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, era stata trasformata in una vera e propria base logistica da un gruppo di presunti ladri seriali provenienti dalla provincia di Caserta.

Villa in Puglia trasformata in base per i furti: presa banda di Castel Volturno

L’abitazione, presa in affitto per l’estate, veniva utilizzata come punto d’appoggio per organizzare colpi negli appartamenti del brindisino e del tarantino.

Questa mattina i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brindisi, su richiesta della Procura, arrestando sette persone a Castel Volturno. Gli indagati devono rispondere di concorso in furto e ricettazione.

Secondo l’accusa, il gruppo sarebbe responsabile di almeno tre furti compiuti il 29 maggio scorso nelle zone di Fasano e Carovigno. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati diversi strumenti ritenuti utili all’attività criminale: radiotrasmittenti, torce, telefoni cellulari, abiti usati per travisarsi e un’automobile con targhe contraffatte.

Le indagini hanno consentito di ricostruire le modalità operative della banda, che avrebbe scelto la villa come punto sicuro da cui muoversi per colpire rapidamente le abitazioni del territorio, per poi rientrare senza destare sospetti.