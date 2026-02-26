Villa di Briano. Rinvenuta in un terreno privato una bomba a mano: intervengono Carabinieri ed Esercito

Paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, a Villa di Briano, nel Casertano, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Intorno alle ore 11:00 i Carabinieri della Stazione di Frignano sono intervenuti in via Kruscev, su richiesta della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Aversa.

L’allarme al 112 e la scoperta dell’ordigno Mk2

A lanciare l’allarme al Numero Unico Europeo di Emergenza 112 è stato un 36enne del posto che, mentre si trovava nel proprio appezzamento di terreno, ha notato un oggetto sospetto. Dai primi accertamenti si è trattato di una bomba a mano modello Mk2, conosciuta come “Pineapple” per la sua forma caratteristica, presumibilmente risalente al periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno verificato la presenza e le condizioni dell’ordigno, attivando immediatamente tutte le procedure di sicurezza previste per il ritrovamento di residuati bellici. L’area è stata delimitata e interdetta per prevenire qualsiasi rischio per la popolazione residente.

Informata la Prefettura, interviene l’Esercito

Dell’accaduto sono stati informati la Prefettura di Caserta e il 10° Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano di Napoli, competenti per le operazioni di bonifica, rimozione e successivo brillamento dell’ordigno.