Villa di Briano, 45enne trovato morto nelle campagne: si ipotizza un malore

Tragedia nelle campagne di Villa di Briano, nel Casertano. Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri, martedì 27 ottobre. La segnalazione è arrivata intorno alle 22 e sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Villa di Briano, 45enne trovato morto in campagna

La vittima, indicata con le iniziali A.M., è un cittadino straniero. Il corpo è stato rinvenuto in un’area rurale del territorio comunale. I militari hanno raggiunto il luogo del ritrovamento per ricostruire quanto accaduto e verificare le circostanze del decesso. Secondo le prime informazioni, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L’ipotesi è che il 45enne sia stato colto da un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli che permettano di chiarire con certezza la dinamica.

La salma potrebbe essere restituita ai familiari

Resta da accertare perché l’uomo si trovasse in quella zona: non è noto se stesse tornando a casa o se si fosse recato nelle campagne per altri motivi. Non sono emerse, finora, informazioni sull’eventuale presenza di altre persone al momento del decesso. Se gli accertamenti confermeranno l’assenza di elementi sospetti e la morte per cause naturali, la salma potrebbe essere messa a disposizione dei familiari nelle prossime ore per consentire lo svolgimento dei funerali.