Villa comunale chiusa a Giugliano, i cittadini si chiedo il perché

Chiusa la Villa Comunale di Giugliano. Da circa una settimana i cancelli sono serrati. Catenacci e nessun accesso per la popolazione. Eccezione fatta per alcuni varchi creati da vandali nel corso del tempo, sdraiando pezzi della cancellata che circonda l’area. I cittadini si chiedono il motivo di tale pronazione di un luogo pubblico negato alla popolazione. Al momento non è noto neppure quando riapriranno i cancelli.